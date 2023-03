Bij Brabantse Delta is Tilburger duurder uit dan bij De Dommel: lasten van waterschappen verschillen flink

Voor kinderpor­no veroordeel­de Tilburger wil weer op de ambulance werken: ‘Ik heb mijn straf uitgezeten’

DEN HAAG/TILBURG – In 2015 werd hij veroordeeld voor het maken, verspreiden en in het bezit hebben van kinderporno. Daarom krijgt een Tilburger geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), die hij nodig heeft om te kunnen werken op de ambulance. Het risico dat hij weer in de fout gaat, is volgens het ministerie te groot.