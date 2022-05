Bij de Schouwburg is niemand bang maar wel voorzichtig: in nieuwe seizoen 355 voorstellingen, met Tilburgers

Het huidige seizoen loopt nog door tot juli, zo staat de musical The Titanic een week lang in het theater. Dat is een voorstelling die door corona noodgedwongen is doorgeschoven. Dat gebeurde afgelopen twee jaar vaker. Voor het nieuwe theaterseizoen, vanaf september, maakte samensteller Marjolein Fischer een vol programma, al is er voorzichtigheid. Door grote onzekerheid over belangstelling van het publiek haalden enkele gezelschappen het programma niet. Geen angst, wel de voet op de rem.