Bij deze teler komt er geen druppel gif meer in: hun planten zijn gegarandeerd bij-vriendelijk

Kou uit de lucht tussen Tilburg en universi­teit over katholieke identiteit, ‘Kansenge­lijk­heid moet voorop staan’

TILBURG - Niet zozeer de katholieke identiteit, maar gelijkwaardigheid en kansengelijkheid moeten voorop staan in de nieuwe toekomstvisie van Tilburg University op weg naar het 100-jarig bestaan in 2027. Dat is een van de uitkomsten van een gesprek tussen het Tilburgse college en het bestuur van de universiteit.

25 november