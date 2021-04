Bijna niemand kan op vakantie, maar Kelly zit op een resort in Griekenland: 'De sfeer zat er meteen in’

Vurig betoog wethouder Lahlah over armoedebe­leid: ‘Geen Tilburger mag meer onbemiddel­baar zijn’

9 april TILBURG - In een vlammend betoog tijdens de raadsvergadering heeft wethouder Esmah Lahlah benadrukt hoe belangrijk het is om Tilburgse bijstandsgerechtigden via maatwerk te activeren en te helpen om weer op eigen benen te staan. ,,Financieel onafhankelijk zijn van de instanties is een groot goed. Dat gun ik al onze inwoners.”