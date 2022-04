Bijna zeventig en nog altijd topfit op het ijs: ‘Soms baal ik even, omdat mijn reactie wat trager wordt’

Dia­mant-groep neemt afscheid van ‘de sociale werkplaats’: ‘Onze doelgroep is veel breder geworden’

TILBURG - Wat is een maat? Iemand die je helpt vooruit te komen in het leven. En mee op zoek gaat naar maatwerk dat daarbij nodig is. Om deze ‘vriend’ toegankelijker te maken lanceert ontwikkel- en leerbedrijf Diamant-groep ‘Kikmaat’. ,,Zie het al onze nieuwe voordeur.”

14 april