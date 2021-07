Binnen twee dagen twee overledenen gevonden in pand Oisterwijk

Een dag later is er opnieuw een stoffelijk overschot gevonden. Het is iemand van middelbare leeftijd. Wat de oorzaak van het overlijden is, is niet bekend.

De brandweer is aanwezig om metingen te verrichten. ,,Er wordt gekeken of er schadelijke stoffen te meten zijn”, aldus de politie. ,,Als dat niet zo is, doen we verder onderzoek. Dan kijken we of de twee gevallen met elkaar te maken kunnen hebben. Het lijkt om twee aparte incidenten te gaan, maar het is wel toevallig. We gaan alles na.”