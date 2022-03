Bisdom hakt knoop door: Gebedsdienst Luciani in Petruskerk niet om 10.00 maar 14.00 uur

HILVARENBEEK - De gebedsdienst waarin koor Luciani zondag 13 maart voorgaat in de Petruskerk in Hilvarenbeek begint om 14.00 uur; en dus niet om 10.00 uur. Volgens het koor is het aanvangstijdstip gewijzigd in opdracht van het bisdom.

Er is al enige tijd discussie over de vraag welke teksten en liederen koor Luciani ten gehore mag brengen tijdens de diensten. De meningen tussen pastoor Marc Massaer en het koor lopen daarover uiteen. Luciani wilde in actie komen door, met zoals het zelf zegt steun van het parochiebestuur, een aparte gebedsdienst te houden. Het koor meldde in de Hilverbode dat die eigen dienst, zonder pastoor Massaer, om 10.00 zou beginnen; de Heilige Mis van 11.00 uur zou daarmee vervallen, aldus Luciani. Maar Massaer was het daar niet mee eens en stak daar een stokje voor.

Lees ook PREMIUM Clash dreigt tussen koor Luciani en de pastoor in Hilvarenbeek

Begrip

Het koor streeft naar het zingen in begrijpelijke taal, die mensen aanspreekt. Dit omdat de officiële liturgie niet altijd even toegankelijk is. Volgens woordvoerder Leo Lamers van het parochiebestuur is er begrip voor wat Luciani wil. ,,We hopen echt dat we er uit kunnen komen met zijn allen", stelde hij vrijdag nog tegenover deze site. Volgens Lamers was sprake van een misverstand.

De knoop is nu doorgehakt door het bisdom, aldus Fieke van Poppel van Luciani: de viering van het koor begint om 14.00 uur. De eucharistieviering van 11.00 uur blijft gewoon staan.

Van Poppel vindt het jammer dat het tijdstip van de gebedsdienst is gewijzigd, omdat naar buiten toe eerder 10.00 uur was gecommuniceerd. Ze is ‘bang’ dat vanwege het tijdstip misschien ook minder mensen komen, vanwege andere verplichtingen.

Gesprek

Komende dinsdag is er volgens Van Poppel een gesprek tussen vertegenwoordigers van het bisdom, leden van het koor en een afvaardiging van het parochiebestuur.