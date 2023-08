Bisschop De Korte komt voor ‘Leve de natuur’ naar Oisterwijk

Helemaal uit Australië en Venezuela voor de Redhead Days in Tilburg: ‘Wij zijn speciaal en dat vieren we!’

TILBURG - Jaarlijks vieren honderden roodharigen samen in het Spoorpark in Tilburg dat ze rood haar hebben. Ze blijken dit weekend van heinde en verre te komen: Brabants Dagblad sprak drie ‘redheads’ uit Amerika, Australië en Venezuela. ,,Maar twee procent van de wereldbevolking heeft rood haar en daar zijn we trots op.”