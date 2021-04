Bitterbalkoningin lacht om uitspraak Rutte: ‘Kun je voor 18.00 uur niet bestellen?’

video Dronken bestuurder slaat met auto over de kop in Tilburg, twee bijrijders lichtge­wond

18 april TILBURG - Een auto met drie inzittenden is zaterdagavond rond 19.20 uur over de kop geslagen op de Ringbaan Zuid in Tilburg. De bestuurder had gedronken. De twee bijrijders raakten lichtgewond.