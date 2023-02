Bloedsporen en ingeslagen ruiten in studentenpand vol daklozen in Tilburg: 'Dit is helaas normaal geworden’

Voor de rechter Rechter buigt zich over herder die hondje aanvalt: ‘Eigenares­se jojode dat beestje zo op en neer’

BREDA/RIEL - Zodra de Duitse herder het hondje in de gaten kreeg, rende hij erop af in het buitengebied van Riel. Om te snuffelen, beweert de eigenaresse, die nu tegenover de rechter zit. Helemaal niet waar, zegt de bazin van het kleine hondje. De herder zou gelijk zijn tanden in het beestje hebben gezet. De verdachte: ,,Zij wist niet wat ze moest doen, ze jojode zo op en neer met haar hondje.”