Boeken, kunst en badkuipen: Wilhelminapark viert zomer(hitte) ‘van schaduw naar schaduw’

TILBURG - Boeken over Franse wijnen en het werk van Roald Dahl, dierportretten van Monique of gewoon een verfrissende badkuip - bitter lemon met een scheut water - tegen de hitte. De zomer wordt volop gevierd in het Wilhelminapark. ,,Maar wel van schaduw naar schaduw, man wat is het warm.’’

Het trekt toch nog aardig wat volk, zo op de laatste snikhete zomerdag voordat de weergoden ons weer even zegenen met wat hemelwater en lagere temperaturen. ‘Wilhelminapark viert de zomer’ staat vandaag in het teken van boeken en kunst. ,,Helaas heb ik nog niets verkocht’’, zegt kunstenares Karin van der Riet rond een uur of drie.

Onder de foto: schaduw is gewild

Volledig scherm Ook de kleine bezoekers genieten volop in het Wilhelminapark. © Jan Stads/Pix4Profs

Schaduw in trek

Werken van 1990 tot recentere kunst vullen haar tafel. ,,Ik ben de zolder maar eens gaan opruimen’’, lacht ze. Tegenwoordig vindt ze het vooral fascinerend om rond te speuren op Pinterest, op zoek naar oude ‘stijve’ trouwfoto’s. ,,Die teken ik dan na, maar dan maak ik het allemaal nog even een tikkeltje erger dan het al is. Tegen het absurdistische aan.’’ Hoewel de verkoop nog niet echt loopt, mag ze wel van geluk spreken dat haar markstandje onder een grote boom van het Wilhelminapark staat. Want de schaduw is vanmiddag gewild. ,,Het is echt te warm’’, zegt bezoeker Rob de Brouwer met het zweet op zijn voorhoofd.

Hij is zeer te spreken over het evenement. ,,Het stond hier natuurlijk niet altijd goed aangeschreven, dus het is hartstikke leuk en stoer dat ze dit dan juist hier doen.’’ De Brouwer heeft het over het Wilhelminapark dat vooral bekend stond om junks en de prostituees, hoewel dat beeld de laatste jaren flink is gekanteld. ,,Wij lopen nog even een rondje en dan gaan we maar eens wat verkoeling zoeken bij de bar’’, zegt de Tilburger.

Quote Het stond hier natuurlijk niet altijd goed aangeschre­ven, dus het is hartstikke leuk en stoer dat ze dit dan juist hier doen Rob de Brouwer , Bezoeker

Vol programma

Ondertussen klinken de saxofoons van het kwartet Ottomani door het park en razen er wat kinderen uit op het springkussen. ,,En straks draait Bas Witte zijn plaatjes op vinyl, net als gisteren’’, laat organisator Wessel Verhoeven weten. Het evenement dat nog tot en met 28 augustus duurt is volgepland met creativiteit en festiviteiten.

Vanavond is er nog een pubquiz, kun je er op donderdag een schrijfworkshop volgen en staat het park op vrijdag vol met tweedehands kleding op de kledingmarkt. Ook zijn er allerlei optredens van onder andere Jacques Mees (vertolker van de songs van Bob Dylan), verhalenverteller Kees van Wanrooij en De Kofferband. Het volledige programma van ‘Wilhelminapark viert de zomer’ is hier te vinden.