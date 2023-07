Boodschap van de NS-baas: meer betalen, stelletje stomkoppen!

Molenbie­ren uit Oisterwijk wegens gevaar teruggeroe­pen: Moergestel­se brouwer heeft probleem

OISTERWIJK - De Kerkhovense Molen in Oisterwijk moet zijn in Moergestel gebrouwen bieren terugroepen. Het blonde, dubbel en tripelbier blijken in de fles door onbedoelde nagisting zo’n hoge druk te ontwikkelen dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.