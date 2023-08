Boom waait om in Haaren en blokkeert weg, trekt ook andere boomstam uit de grond

Willem II heeft z'n huiswerk gedaan, maar zijn de Tricolores ook klaar voor het eerste KKD-tentamen?

Het oefenduel bij SK Beveren leverde Willem II niet alleen een 2-3 overwinning op, maar vooral een goed gevoel. De Tilburgers maakten tijdens de generale repetitie voor de competitiestart bij vlagen een prima indruk: zaken die in voorgaande oefenduels voor geen meter liepen, gingen nu in ieder geval beter. Wat dat waard is? Dat moet de ploeg van trainer Reinier Robbemond (waar sowieso nog flink aan gesleuteld moet worden) zondag laten zien.