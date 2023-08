Bouw is al bijna af, maar toch probeert Tilburg (opnieuw) werk aan mestverwerker stil te leggen

De oranje hesjes klussen hard door aan het spoor bij Tilburg: ‘Zo’n honderd man continu aan het werk’

TILBURG - Het geel van de treinen op het spoor rond Tilburg maakt deze dagen plaats voor heel veel mannen in oranje hesjes. Bij drie stations tegelijkertijd wordt gewerkt maar de grootste klus is iets verderop, in Rijen. ProRail: ,,We liggen aardig op schema.”