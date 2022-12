Politie stuit kort achter elkaar op vier ondergrond­se hennepkwe­ke­rij­en: een nieuwe Tilburgse trend?

TILBURG - De politie stuitte in korte tijd op vier ondergrondse hennepkwekerijen in Tilburg. Toeval? Zeker is dat wietcriminelen op deze verstopplek een stuk lastiger te vinden zijn. Opsporen met warmtebeelden lukt niet meer.

5 december