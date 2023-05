Als je toch gaat shoppen in Tilburg, pik dan meteen een portie cultuur mee: ‘Iedereen mag zich laten verrassen door locaties en performances’

Bewoners Groeneweg Reusel voor Raad van State over centrum­plan, zorgen over verkeers­vei­lig­heid: ‘Het achteruit rijden moet in een keer goed gaan’

DEN HAAG/REUSEL - Bewoners van de Groeneweg in Reusel hebben hun zorgen over de verkeersveiligheid rond de nieuwe Jan Linders-supermarkt bij de Raad van State neergelegd. Het wordt vooral gevaarlijk voor fietsende jeugd, bleek dinsdag op de rechtszitting in Den Haag.