Veel thuis en zelf doen, dat is volgens dit ziekenhuis hoe de zorg eruit komt te zien: ‘Het moet wel, meer geld krijgen we niet’

Twee Plus-supermark­ten in één straat: ondernemer Ronald ziet dat niet zitten en verkoopt winkel

TILBURG - Nu de Coop aan de Besterdring in Tilburg is omgebouwd tot Plus, is dat plots dé grote concurrent van zelfstandig Plus-ondernemer Ronald IJsselstein. En dat zag hij niet zo zitten, dus is de supermarkt verkocht. Een terugblik op bijna twintig jaar als supermarktondernemer. ,,Het liefst stop ik morgen weer met die zelfscankassa’s.”