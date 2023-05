‘Champions League-wethouder’ Rik Grashoff is niet in Tilburg om vrienden te maken

Wie steelt van hoogbejaar­de moeder van Dion in het verzor­gings­huis? ‘Haar gouden armband was vervangen door eentje van plastic’

TILBURG - Zag Dion Beerens, op visite bij zijn hoogbejaarde moeder in het woonzorgcentrum, dat nou goed? Haar gouden armband was opeens vervangen door een plastic exemplaar. Net als haar ketting. Bij de moeder van Yvonne Mertens bleek het sieradenkistje leeggeroofd. Diefstal in een tehuis voorkomen is ‘heel complex’, zegt de zorginstelling.