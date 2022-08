Fietssters (61 en 55) komen ten val bij aanrijding, automobilist rijdt door

MET VIDEO Bewoonster kan voorlopig flat niet uit door kapotte lift: in scootmo­biel naar boven gehesen

TILBURG - Een vrouw in een scootmobiel is woensdagavond met een hoogwerker naar haar appartement gehesen aan de Griegstraat in Tilburg. De lift in de flat was ’s ochtend stukgegaan en kan pas zaterdag worden gemaakt.

11 augustus