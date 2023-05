‘Lelijke’ Residentie Piushaven maakt mogelijk plaats voor honderden nieuwe huizen

Hilvaren­beek moet met spoed op zoek naar nieuwe afvalinza­me­laar

HILVARENBEEK - Nu de huidige afvalinzamelaar het contract met de gemeente niet wil vernieuwen, moet Hilvarenbeek in allerijl een nieuw bedrijf vinden. En dat valt nog niet zo mee. Duidelijk is al dat niet alle wensen uitgevoerd kunnen worden, zoals het ophalen van deur tot deur in alle kernen.