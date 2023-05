Brabanders gaan steeds vaker de straat op: ‘Ontevredenheid leidt tot demonstraties’

1500 (!) boetes uitgedeeld voor te hard rijden op Moergestel­se­weg in Oisterwijk

OISTERWIJK - De politie heeft afgelopen week 1500 automobilisten bekeurd voor te hard rijden op de Moergestelseweg in Oisterwijk. In totaal werd van 8134 auto’s de snelheid gemeten. De hoogste snelheid was maar liefst 86 kilometer per uur.