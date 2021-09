Brabanders verkochten honderden versleutelde telefoons aan criminelen

Slachtof­fer steekinci­dent Tilburg is 15-jarig meisje, bekende (18) van haar aangehou­den

15 september TILBURG - Bij het steekincident dat dinsdagmiddag plaatsvond op het Weimanspad in Tilburg is een 15-jarig meisje gewond geraakt. Dat meldt de politie woensdag. Een 18-jarige Tilburger is als verdachte aangehouden. Volgens de politie is hij een bekende van het slachtoffer.