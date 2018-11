Brabant krijgt 20 miljoen extra van kabinet voor aanpak ondermijning

Van alle politieregio's krijgt Brabant het meeste geld toebedeeld. Brabantse bestuurders schreeuwen al jaren van de daken dat er meer geld nodig is voor de bestrijding van de drugsindustrie. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 vroegen de Brabantse burgemeesters en de provincie om een ‘strijdkas’ van 150 miljoen, maar het nieuwe kabinet maakte al snel duidelijk dat dat er niet in zit.

Naast de eenmalige injectie van 100 miljoen -waarvan dus éénvijfde naar Brabant gaat- stelt het kabinet ook meer structureel geld beschikbaar om het drugsprobleem kleiner te maken. In 2018 is dat vijf miljoen, in de komende jaren wordt dat tien miljoen. Ook vanuit Brabant klonk de kritiek dat dat veel te weinig is , maar Grapperhaus kon alleen beloven dat hij zijn best zal doen om meer geld vrij te maken.

Geldstromen