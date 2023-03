Brabant liet steken vallen bij besluit over verdwijnen van buslijnen, zegt provinciebestuurder Ronnes

’s Gravenmoer vraagt aandacht minister voor woningbouw en leefbaar­heid in kleinere kernen

‘S GRAVENMOER - Aan niets was te merken dat zijn partij er in de peilingen beroerd voor staat. Hugo de Jonge (CDA) oogde fris, grapte en had aandacht voor iedereen: ,,Hé, mooi man, hartstikke goed dat je er bent.” Verslag van een kort bezoek van de minister van Volkshuisvesting aan ’s Gravenmoer.