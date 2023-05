Brabants defensiebedrijf fungeerde als dekmantel voor spionage Rusland: 'Ik teken dat alles voor Nederland is’

Een defensie- en techbedrijf in Nederland fungeerde mogelijk jarenlang als dekmantel voor de verkoop van Amerikaanse militaire apparatuur aan Rusland. De Griekse eigenaar Nikos B. is op verzoek van justitie in de VS opgepakt. Is zijn bedrijf in het Brabantse Rijen nu de spil in een grote spionagezaak? ‘Ik teken dat de artikelen alleen voor Nederland zijn.’