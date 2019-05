Brabantse taskforce drugs gaat meer doen met de Belgen

TILBURG - De Brabantse taskforce tegen de drugscriminaliteit gaat samen met België de georganiseerde misdaad in het grensgebied in kaart brengen. Bovendien is er de ‘ambitie’ om samen met de Belgen aan toezicht en handhaving te gaan doen in het grensgebied.

Dat staat in het woensdagmorgen verschenen jaarverslag van de Taskforce Brabant Zeeland. In het Nederlands-Vlaamse grensgebied zijn de laatste jaren veel drugslaboratoria en hennepplantages gevonden. Daarbij was in veel gevallen sprake van samenwerking tussen Nederlandse en Belgische criminelen, zo stelde de politie vast.

In november 2018 verscheen een onderzoek van de universiteiten in Tilburg, Gent en Leuven waarin de vinger werd gelegd op de gebrekkige samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten in Nederland en Vlaanderen. De verdergaande integratie tussen Nederlandse en Belgische criminele netwerken schreeuwt om een betere samenwerking tussen politie en justitie in beide landen, zo was de boodschap die de wetenschappers verkondigden in het rapport Dismark. Die bal wordt nu opgepakt, meldt de taskforce in het jaarverslag over 2018.

‘Solide basis’

De taskforce toont zich tevreden over de voortgang die in 2018 is geboekt. Met de 24,5 miljoen euro die de taskforce krijgt uit het ondermijningsfonds van het kabinet kan bovendien ‘een solide basis’ worden gelegd voor de komende jaren, schrijven de burgemeesters Jorritsma (Eindhoven) en Weterings (Tilburg). De taskforce constateert een daling van het aantal opgerolde hennepkwekerijen in Brabant, maar ziet ook dat het het maken van synthetische drugs (xtc, amfetamine) nog altijd booming business is.