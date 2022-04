Brand in bedrijfspand Goirle, brandweer met vijf wagens ter plaatse

Het tennisrac­ket hangt aan de wilgen: ‘Padel is veel sneller en aantrekke­lij­ker’

BERKEL-ENSCHOT - Als paddenstoelen schieten ze uit de grond: padel-banen. Bij Tennisvereniging Rauwbraken in Berkel-Enschot worden er op tweede paasdag twee geopend. Bij de andere tennisvereniging in het dorp, TVBE, staat de teller inmiddels op vier. In Tilburg pakken ze het nog grootser aan: daar loopt een aanvraag voor een groot padel-complex in de Reeshof.

13 april