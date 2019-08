Brand in flat in Tilburg: man gewond na sprong van balkon

Man slaat ruit kapot en springt uit trein op station in Tilburg

13:01 TILBURG - Een 32-jarige man is woensdagavond aangehouden aan het Clarissenhof in Tilburg, nadat hij even daarvoor een ruit van de trein had vernield en door de opening het perron op sprong. Hij deed dat op het station van Tilburg. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats was onder invloed van drugs.