Brocante gaat van oude kerk in de Biest naar oude super van Moergestel

Van MeiMarkt, BKS, Festival van het Levenslied tot Spoorpark Live: juni is de feestmaand in Tilburg

TILBURG- Stof de dansschoenen af, neem genoeg vitamines en hoop dat de lever het trekt. Juni barst uit elkaar van de feestjes in Tilburg en de nabije omgeving. Het is dé feestmaand in een jaar dat - na de coronastilte - toch al tot de nok toe gevuld is met evenementen. Een selectie.

2 juni