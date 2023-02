Buiten is het koud, tijd voor winterfilm

In deze komedie is God geen barmhartig opperwezen, maar een chagrijnige despoot die met zijn gezin in een ranzig driekamerappartement in Brussel woont. Vanachter z’n computer stort hij grijnzend hel en verdoemenis uit over de mensheid. Uit protest hackt dochterlief de computer, stuurt alle mensen op aarde hun sterfdatum en gaat op zoek naar zes nieuwe apostelen om een nieuw testament te schrijven. Kandidaten die zelfs Christus over het hoofd zou hebben gezien – een aspirant-huurmoordenaar, een seksverslaafde. En Catherine Deneuve die in bed duikt met een gorilla.