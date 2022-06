Burgemeester Goirle waarschuwt raad: bezuinigen op ambtenaren is ‘onmogelijk en onverantwoord’

Dat schrijft Van Stappershoef in een brief aan de gemeenteraad als reactie op het nieuwe bestuursakkoord. ,,Zoals bekend beschikken wij over hardwerkende, deskundige, loyale en betrokken medewerkers. Maar de capaciteit is beperkt en staat onder druk. In vergelijking met andere gemeenten heeft Goirle een sobere formatie”, stelt de burgemeester.