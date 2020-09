Burgemeester Weterings: ‘Supporters hebben het verpest. Dit gebeurt niet meer’

Tilburg ‘verbaasd en verrast’ over winkelcij­fers: ‘Omzet ligt juist weer bijna op niveau vorig jaar’

24 september TILBURG - Met ‘verrassing en verbazing’ las Stefan van Aarle, voorzitter van het ondernemersfonds in Tilburg, de cijfers van Locatus. Want volgens de cijfers die hij afgelopen tijd zag, is Tilburg juist één van de steden die landelijk gezien de coronatijd goed doorstaat.