Burgemeester Weys sluit woning met schuur in Diessen om hennepkwekerij

De kwekerij is door medewerkers van de gemeente Hilvarenbeek aangetroffen met medewerking van de politie en Enexis. Onder de schuur was een ruimte ingericht voor het kweken van hennep. Ook is er een geruime hoeveelheid oogstrijpe hennepplanten gevonden.

De politie en de gemeente geven hoge prioriteit aan de aanpak van hennepkwekerijen en -stekkerijen, schrijft de gemeente. Die meteen ook de oproep doet om vermoedens te melden. Een kwekerij is te herkennen aan: de aanwezigheid van hennepgeur, onveilige situaties door illegale aanpassingen in de meterkast of elektriciteitsaansluiting, een constant zoemend of ronkend geluid of beslagen/afgeplakte ramen of gordijnen die nooit opengaan.