Buschauffeurs Tilburg leggen onverwacht paar uur het werk neer, ‘lopen is echt te ver’

Laatste zes ton gevonden: herontwik­ke­ling Eikenbosch in Ber­kel-En­schot kan van start

BERKEL-ENSCHOT De schop kan de grond in voor de herontwikkeling van het gebied waar eerst winkelcentrum Eikenbosch in Berkel-Enschot stond. Het begrotingstekort van 6 ton is gedekt dankzij een besparing op de woningen. De naam voor het gebied is ook gekozen: Voorhof.

25 mei