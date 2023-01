Buurt maakt werk van jubileum Wilhelminapark, oudste park Tilburg bestaat 125 jaar

Rick ging al meer dan 50 keer naar ‘Avatar’: ‘Ik ben hem nog niet beu, anders was ik hier nu toch niet?’

TILBURG - De film Avatar: The Way of Water kijken, dat deden wel meer mensen. Sommigen misschien zelfs twee of drie keer. Maar Rick Pratjé (59) spant de kroon: hij bezocht ’m vrijdagmiddag al voor de 56ste keer. ,,Dadelijk plak ik nummer 57 er achteraan.”

13 januari