Buurt pakt ‘kinderlokker’ aan, maar het blijkt om verwarde man te gaan

Watertoren Vincentius in Udenhout wordt de grootste faunatoren van het land

UDENHOUT - De oude watertoren van Huize Vincentius in Udenhout wordt binnenkort een stek voor vleermuizen, huismussen, gierzwaluwen, torenvalken en kerkuilen. Na de restauratie van deze toren uit 1927 is die in omvang de grootste faunatoren van Nederland.

8:00