Buurt schaart zich achter komst appartementen in klooster, alleen zorgen over parkeerplekken

,,Geweldig dat dit gebouw blijft bestaan en dat er voor mensen uit de wijk die hier altijd gewoond hebben eventueel de mogelijkheid is om door te schuiven”, zegt Danique Simons, die in een aangrenzende straat van het klooster woont. ,,Dit is veel beter dan afbreken en nieuwbouw”, zegt haar man John Mouthaan. ,,Al vind ik dat haaks parkeren vreselijk om tegenaan te kijken”, werpt Simons tegen. ,,Wij wonen er schuin tegenover en ik hoop dat dit niet ook bij ons voor komt.” ,,Als het aan de overkant van de weg is, is dat nog prima”, vindt Mouthaan. ,,We moeten het toch samen oplossen”, zegt Mouthaan.