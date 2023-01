Café de Lindeboom in Baarle-Nassau maakt plaats voor appartementen

Café de Lindeboom sloot enige tijd geleden de deuren nadat de uitbater, die wilde stoppen, er niet in was geslaagd om een opvolger te vinden. Inmiddels is het pand, en het ernaast gelegen gebouw aan de Stationsstraat, opgekocht door een Belgische projectontwikkelaar die al is begonnen met de sloop, in voorbereiding van de nieuwbouwplannen.

Carnavalsvereniging

Lang was Café de Lindeboom met haar bijbehorende feestzaal een begrip in Baarle-Nassau, vooral omdat de carnavalsvierders van cv De Grenszuukers er vanaf de jaren zeventig hun vaste pleisterplaats hadden. Zij wijken sinds de sluiting van het café uit naar onder meer Café de Bonten Os en de aula van het Baarlese cultuurcentrum.

Het nieuw te bouwen appartementencomplex krijgt de naam Perron Neuf, een verwijzing naar het verleden. Op de locatie waar gebouwd gaat worden, stond in het verleden Hotel Grand Café Neuf. Vanuit dat hotel was er zicht op de perrons van het Baarlese station. Het gebouw verrijst namelijk recht tegenover het voormalige station, waar decennialang de treinen over het Bels Lijntje van Tilburg naar Turnhout reden. Na de opheffing van de treindienst begin jaren negentig is dat al jarenlang niet meer in gebruik. Er zit inmiddels een wokrestaurant in.