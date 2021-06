Campinggasten Beekse Bergen zien restaurant in rook opgaan: ‘Heel raar, als je je tent open doet en je ziet die grote brand’

Alles moest vernieuwd: zes maanden na aanslag is Poolse supermarkt weer open

9:33 TILBURG - Dat er veel schade was na de explosie in de Poolse supermarkt aan het Paletplein, blijkt wel uit de opsomming van de supermarktmanager als je hem vraagt wat er allemaal nieuw is. „De apparaten, koelingen, leidingen, stellingen: eigenlijk is het hele pand weer tot casco gestript.”