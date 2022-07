Cash raakt uit op de kermis: ‘Dat wordt thuis schrikken van het bankafschrift’

Zwembad Udenhout weert groepjes jongeren op hete dagen na ongeregeld­he­den

UDENHOUT - Jongeren onder de 18 jaar zijn op hete dagen zonder begeleiding van een volwassene niet meer welkom in zwembad De Groene Wellen in Udenhout. Die beslissing is genomen naar aanleiding van de intimiderende sfeer die afgelopen week ontstond op drukke zomerse dagen.

