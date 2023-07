CDA gaat na een weekje bedenktijd toch aan tafel met mogelijke nieuwe coalitiegenoten in Goirle

acht van chaam Snelle nieuwkomer Femke Beuling pakt Acht van Chaam: ‘Ooit hoop ik de strijd met Lorena Wiebes aan te gaan’

Op de dag het andermaal Oranje boven was in de Tour de France Femmes (winst Yara Kastelijn), spurtte Femke Beuling naar de zege in de Acht van Chaam. ‘Ooit hoop ik in Frankrijk de strijd aan te gaan met Lorena Wiebes. Maar nu wil ik me nog niet met haar vergelijken', sprak de blonde Friezin na haar verrassende triomf in Brabant.