CDA Oisterwijk drukt stempel op buitengebied: ‘Boomkwekers in Haaren gered van faillissement’

Tilburger mist geboorte van zijn kleinkind omdat hij zijn taakstraf steeds maar niet uitvoerde: ‘Huilen is voor jou te laat’

TILBURG/BREDA - Als hij op was komen dagen voor zijn taakstraf, dan had Tilburger Hendrik van A. zijn eerste kleinkind gewoon in zijn armen kunnen sluiten. Nu moet hij het doen met twee foto's van de pasgeborene, meegenomen door zijn attente raadsvrouw. ,,Huilen is voor jou te laat, zou ik kunnen zeggen”, spreekt de politierechter hem toe.

27 september