Celstraf voor adviseur van opgelichte topkapper John Beerens: ‘Heeft hem op rand van afgrond gebracht’

Opgelichte topkapper John Beerens in tranen in rechtbank: ‘Mijn hele leven naar de klote’

BREDA\TILBURG – Helemaal ontdaan zat de Tilburgse topkapper John Beerens donderdag in de rechtszaal in Breda, bij de strafzaak tegen zijn oud-medewerker Paul van der W. Die maakte 811.000 euro over naar zijn eigen rekening, in plaats van naar de Belastingdienst. Huilend deed Beerens zijn verhaal: ,,Mijn hele leven gaat naar de klote.’’

28 januari