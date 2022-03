Centaurusvijver is zwaar vervuild: ‘Leegpompen is het laatste redmiddel’

Erwin van Amelsfoort schrok toen hij dinsdagochtend met zijn hondje langs de Centaurusvijver in Tilburg liep. Het water in de vijver staat namelijk een stuk lager dan normaal. ,,Ik dacht dat er een technische storing was in de vijzel. Ik heb zelfs de politie gebeld omdat ik me zorgen maakte”, zegt Amelsfoort.