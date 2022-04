Chevrolet Impala is dé trekpleister bij Oranjerally Tilburg

Op deze plekken in Mid­den-Bra­bant kun je vandaag je oranje hart ophalen

Dit jaar is er weer een braderie op Korvelseweg: een mix van een vrijmarkt en braderie van bijna een kilometer lengte. Daarnaast zijn er nog vijf podia, activiteiten en verschillende eetkraampjes. Zo is er zwaardvechten, kun je een weesplant adopteren, de stormbaan proberen of meedoen aan het pannatoernooi. De activiteiten voor Koning op Korvel zijn tussen 10.00 en 17.00 uur.

