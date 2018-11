ChristenUnie na onrust in Eindhoven en Tilburg: 'Wij kiezen voor de roetveegpiet’

De 800 miljoen van de Tilburgse wietindu­strie: fakenews?

15 november TILBURG - ‘De jaarlijkse omzet van de hennepindustrie in Tilburg bedraagt 800 miljoen euro, méér dus dan de begroting van de gemeente'. De stelling speelde een cruciale rol bij het aanjagen van het tot op de dag van vandaag voortdurende debat over de aanpak van de drugscriminaliteit in Brabant.