Co-Med Waalwijk sluit per direct de deuren van de huisartsenpraktijk, wethouder is ‘bezorgd’

WAALWIJK - De huisartspraktijk van Co-Med in Waalwijk is per direct gesloten en blijft dat tot in elk geval 14 augustus. Dat levert voor enkele patiënten direct een probleem op, weet wethouder Dilek Odabasi van Waalwijk. ,,Als gemeente staan we aan de zijlijn, maar ik heb maandag een gesprek met huisartsenorganisatie PrimaCura. We maken ons wel zorgen.”