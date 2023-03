Coalitie in Goirle hikt tegen nieuwe wethouder aan: ‘Ik ben bang dat het nog wel eventjes gaat duren’

Column Nog geen glimp was vorig weekeinde op tv te zien van de Challenge Cup kunstrij­den in Tilburg

Ruim vijftien uur schaatsen, met alle prietpraat eromheen, krijgen de tv-kijkers vier dagen lang opgediend van de WK in Heerenveen. Het lawaai in de hal wordt ons thuis bespaard. Knetterende muziek heeft de plaats ingenomen van verstofte aanmoedigingskreten voor Ard, Keessie, Jan Bols en andere coryfeeën. ‘Heya Jutta’? Nog nooit gehoord in Thialf.