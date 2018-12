Code geel in Brabant: sneeuw en mogelijk ijsregen

Lokaal valt zelfs vijf centimeter sneeuw, meldt Weerplaza. De eerste buien vielen rond 20.00 uur boven Zeeuws-Vlaanderen. Daar werd op dat moment ijzel gemeld, en ook wat eerste plukjes sneeuw. Later op de avond trekken de buien diagonaal over Nederland. In West-Brabant kan vanavond al een pakje sneeuw vallen, in de rest van de provincie mogelijk later vannacht.



Niet overal valt de neerslag naar beneden als sneeuw. Op sommige plaatsen wordt ook onderkoelde regen verwacht. Als die op de koude straat landt, bestaat de kans op ijzel. Het kan daardoor erg glad worden. Op veel wegen wordt daarom gestrooid.



Lang blijft de sneeuw of ijzel niet liggen, zo lijkt het. Zondag wordt het rond de middag overal droog en stijgt de temperatuur tot twee graden boven nul.