Code geel in Brabant vanwege onweer, Best Kept Secret en Intents nemen maatregelen: ‘Blijf weg van de bomen’

Aantal klachten over festivals bij Tilburg valt mee

22:02 TILBURG - Een dertigtal klachten heeft de Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant de afgelopen dagen ontvangen over de twee festivals bij Tilburg: Best Kept Secret in Hilvarenbeek en Intents in Oisterwijk. ,,Dat valt reuze mee", aldus een woordvoerder.